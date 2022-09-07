29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 10 Eylül'de "Aida" operasının sahnelenmesiyle başlayacak.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-25 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivale Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.

BEŞ ETKİNLİK DÜZENLENECEK Festivalde bu yıl iki opera, bir bale, bir sahne kantatı ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin solist sanatçılarının seslendireceği bir konser olmak üzere 5 etkinlik yer alacak.

BAŞLANGICI 'AIDA' YAPACAK Festival, Ankara ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelenecek "Aida" operasıyla başlayacak. Giuseppe Verdi'nin Romalı Komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan opera, 10 Eylül Cumartesi saat 21.00'de sahnelenecek.



Tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın yaptığı operanın, rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlendi.