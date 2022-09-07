29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı

Haberler - Anadolu Ajansı 07.09.2022 - 16:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 10 Eylül'de "Aida" operasının sahnelenmesiyle başlayacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-25 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivale Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.
BEŞ ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Festivalde bu yıl iki opera, bir bale, bir sahne kantatı ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin solist sanatçılarının seslendireceği bir konser olmak üzere 5 etkinlik yer alacak.
BAŞLANGICI 'AIDA' YAPACAK
Festival, Ankara ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelenecek "Aida" operasıyla başlayacak. Giuseppe Verdi'nin Romalı Komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan opera, 10 Eylül Cumartesi saat 21.00'de sahnelenecek.
Tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın yaptığı operanın, rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlendi.
Orkestra şefi Raoul Gürineis ve koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik edeceği eserde, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, koreografi Sergei Terechenko ve ışık tasarımı Giovanni Pirandello imzası taşıyor.
'LA TRAVIATA' OPERASI SUNULACAK
Festivalde, 14 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından "La Traviata" operası sahnelenecek.
Bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan operayı, Carlos Vilan sahneye koyuyor.
Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar, Alfredo Germont ve Violetta’nın aşklarını aktaracak.
Dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Müfit Özbek imzası taşıyan eserde, koro şefliğini Orhan Öner Özcan ve Mahir Seyrek üstlenecek.