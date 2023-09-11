3 aydır kayıp olan Otçu Kadri'nin cesedi bulundu: Kadri Fidan cinayete mi kurban gitti?

Bursa'da, şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın eteklerine çıkan, yakınlarına da bir mağarada define olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Kadri Fidan'dan haftalardır haber alınamıyordu. Türkiye'nin merak ettiği mağarayı arama kurtarma ekipleri bulmuş ancak Fidan'a dair bir ize rastlanmamıştı.
OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
3 ay önce kaybolan ve "Otçu Kadri" lakabı ile tanınan Kadri Fidan'ın (74) cansız bedeni, Uludağ yamacında Zeyniler Mahallesi mevkisinde bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı.
KADRİ FİDAN'IN KİMLİĞİ ÇIKTI
Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA Arama-Kurtarma ekipleri, olay yerine gitti. İncelemede, cesedin üzerinden Kadri Fidan'ın kimliği çıktı.
Ayrıca Fidan'ın kaybolduğu günkü kıyafetlerinin cesedin üzerinde olduğu belirlendi. İncelemenin ardından cesedin ekiplerce yaya olarak indirileceği bildirildi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI
Fidan'ın cansız bedeni, ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından Uludağ'dan indirildi. Kadri Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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