34. Ankara Film Festivali'nde yarışacak ulusal kısa ve belgesel film finalistleri belli oldu

Bu yıl 34'üncüsü gerçekleşecek olan Ankara Film Festivali'nin ulusal kısa ve belgesel film finalistleri belli oldu. Başvuran 204 film arasından yapılan değerlendirme sonucu 5 canlandırma, 6 deneysel ve 8 klasik kurmaca olmak üzere 19 film sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalde, Zahid Çetinkaya'nın "Ayna", Sevim Yaman'ın "Ben Sen O Biz Siz Onlar", Ekrem Ayhan Çakay'ın "Ben Süpermarket Değilim", Hüseyin Urçuk'un "Çamaşır İpi" ve "Dikiş Makinesi", Berkan Aktepe'nin "Çember", Melike Şevval Akın'ın "Dev'r'inim", Dominika Muniak ve Sinan Demirtaş'ın "Denge", Murat Arda Gürsoy'un "Güneş, Ay ve Kadın", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti", Vehbi Bozdağ'ın "Kurbağalar", Aziz Alaca'nın "Kruvasan", Selçuk Ören'in "Labirent", Rümeysa Bora'nın "Magus Baba'nın Mavi Maymunu", Melih Aslan'ın "Paket", Burcu Görgün'ün "Ruj", Burak Oğuz Saguner'in "Salça", Zülfü Gül'ün "Son Ağaç" ve Berk Ali Çekmez'in "Vuruyor Gol Oluyor" filmleri yarışacak.



Ulusal Belgesel Yarışması'nda ise yönetmen ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Yıldız, yönetmen ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Enver Özüstün, yönetmen ve İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sezer Ağgez'den oluşan ön jüri tarafından 105 film arasından yapılan değerlendirme sonucu 8 belgesel sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Festival'de Önder Esmer'in "Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar", Eylem Kaftan'ın "Bir Gün 365 Saat", Ezgi Koman'ın "Dal Değdi Gözüme", "Ahmet Karanfil'in "Dinamo Mesken", Evrim İnci'nin "Duvar", Vahit Sarıtaş'ın "Flanöz", Fırat Özeler'in "Kavur" ve Kerem Soyyılmaz'ın "Rodakis'i Ararken" filmleri yarışacak.﻿

