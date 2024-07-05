4 bin yıl öncesine ait tablet: Dünyanın ilk müşteri şikayetini içeriyor

Müşteri şikayetlerinin ilk örneği, 4 bin yıl öncesine ait bir Mezopotamya tabletinde ortaya çıktı.

Bakır tüccarı Ea-naşir'e yöneltilen "sana acı çektireceğim" ifadelerinin yer aldığı tablet, dünyanın en eski müşteri şikayeti olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip.

Arkeolog Sir Leonard Woolley, şu anki Irak sınırlarında yer alan Ur kentinde 2015 yılında bir dizi çivi yazısıyla yazılmış tablet keşfetti.

Keşifler arasında Nanni adında hoşnutsuz bir tüccarın şikayetlerinin yer aldığı bir tablet de vardı. M.Ö 1750 yılında ait olan tablet o dönem Mezopotamya'da konuşulan Akadca yazılmıştı.



Nanni adlı tüccar, Ea-nāṣir'e vaadettiği gibi kaliteli bakır vermediğini kendisine ve elçisine kötü davrandığını ve gümüş borucu olduğunu yazmıştı.

"ALMAK İSTEMİYORSANIZ GİDİN"

Nanni'nin yazdıklarına göre Ea-nāṣir Nanni'nin ulağına "Almak istiyorsan al, almak istemiyorsanız gidin!" demişti.



Nanni hem kendisine gelen düşük kaliteli bakıra hem de tüccarın yardımcısına davranışına çok öfkelendi. "Burada sizden kaliteli olmayan hiçbir bakırı kabul etmeyeceğim" diye yanıt vererek "Ben (bundan sonra) külçeleri, kendi avlumda/şantiyemde tek tek kendim seçerek alcağım, ve sana karşı reddetme hakkımı kullanacağım çünkü beni böyle hor gördüğün için sana acı çektireceğim." ifadelerini kullandı.



"ELEŞTİREL OLMAYIN"

Gelen şikayetler üzerine Babilli tüccarın bir notu da günümüze ulaştı. Mektupta Ea-nāṣir, Šumum-libši adında bir adama ve bir bakırcıya, iki adam kayıp bir metali aramak için yanlarına geldiğinde aşırı tepki göstermemelerini, "Eleştirel olmayın korkmayın!" diye ifade etmişti.

Tablet bugün British Museum koleksiyonlarının bir parçası olarak Londra'da sergileniyor.