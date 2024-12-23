Efsanevi Last Christmas şarkısı yeniden bir numara oldu!

İngiliz müzik grubu Wham'in efsanevi şarkısı Last Christmas, yıllara meydan okuyan bir popülerlik kazanarak yeniden müzik listelerinin zirvesine oturdu.

George Michael ve Andrew Ridgeley’ın 1984'te yayımladığı bu unutulmaz parça, bu yıl da İngiltere’de bir numara oldu.



Grubun üyesi Andrew Ridgeley, şarkının başarısını kutlarken, "Özellikle George için mutluyum, çok mutlu olurdu. Muhteşem Noel bestesi o kadar klasikleşti ki, artık Noel'in vazgeçilmez bir parçası oldu," dedi.



Last Christmas, sadece İngiltere'de değil, dünya çapında da büyük bir popülerliğe sahip.

Dijital müzik platformlarında günlük 7,7 milyon dinlenmeye ulaşan şarkı, ABD single listesinde ise 4. sırada yer alıyor.

Yılbaşı sezonunun simgesi haline gelen bu şarkı, her geçen yıl daha fazla dinleyiciye ulaşarak, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakıyor.