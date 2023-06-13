6 bin yıllık Kültepe'de çıkarılan eserler oyma müzede sergilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, "Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan kayadan oyma müzenin içindeyiz. Burada şu anda açık alanımız yaklaşık 3 bin 500 metrekare. Bunun yanında 2 bin 800 metrekaresi kaya oyma bir mekanın içindeyiz. Yaklaşık 15 bin metreküp bir alan ediyor. 3 bin 500 metrekarenin 2 bin 800 metrekaresi, sergi alanı olarak kullanılacak. Geriye kalan alanlarda sosyal alanlar, karşılama alanları, bizim ofislerimiz ve hizmet alanları olarak kullanılacak" diye konuştu.



"YAKLAŞIK 25 BİN BULUNTU ORTAYA ÇIKTI"



Müzenin kullanım amacına değinen Senem, "Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde 1948 yılından beri kazı devam ediyor. Yaklaşık 25 bin adet buluntu ortaya çıkartıldı. Bu buluntular Türkiye'nin farklı depolarında ya da müzelerinde sergileniyor" ifadelerini kullandı.



"MÜZENİN İNŞASININ YAKLAŞIK YÜZDE 95'İ BİTTİ"



Müzenin, kentin turizmine katkı sağlayacağını belirten Senem, "Burası iki etaplı bir çalışma. İlk etabı kaba inşaatı. Biz kaba inşaatının son aşamalarındayız. Müzenin inşasının yaklaşık yüzde 95'i bitti. Bir ay içinde kaba inşaatı bitiririz, diye düşünüyoruz. Bunun dışında ince inşaatı ve teşhir, tanzim işleri var. Onu da 1 yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

