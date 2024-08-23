600 yıllık gizli kemer: Shakespeare'in geçmişine açılıyor

İngiltere'de yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında ortaya Shakespeare ve kumpanyasının sahne aldığı döneme ait olduğu düşünülen bir kemer keşfedildi.

600 yıllık kemer, Norfolk'ta yer alan St George's Guildhall'da, bir duvardaki "garip bir şekle" duyulan merakın yol açtığı arkeolojik araştırmalar sırasında keşfedildi.

İki ilan panosu söküldüğünde, 18. yüzyıldan kalma bir duvar ortaya çıktı. Bu duvardan tuğlalar söküldükçe daha da eski bir kemer ortaya çıktı.

"AKILLARA DURGUNLUK VEREN KEŞİF"

St George's Guildhall'un kreatif direktörü Tim FitzHigham, alçı levhanın arkasında yapılan keşfi "akıllara durgunluk veren" olarak nitelendirdi. FitzHigham, kemerin Shakespeare'in 1580'ler ve 1590'lar arasındaki performanslarına ev sahipliği yapan odaların kapısı olabileceğini belirtti.



The Guardian'a konuşan FitzHigham, "Shakespeare'in burada oynadığını düşündüğümüz yıllarda kesinlikle burada olan ve büyük olasılıkla oyuncuların dekorları değiştirdiği ve sakladığı bir odanın kapısı," dedi.

St George's Guildhall, Shakespeare'in doğumundan önce, 1445 yılında ilk kayıtlı performanslara ev sahipliği yapmış ve zamanla birçok tiyatro topluluğu için popüler bir mekân haline gelmişti. Shakespeare'in 1593 yılında veba nedeniyle Londra tiyatrolarının kapatılması sırasında Pembroke Kontu'nun Adamları ile birlikte Guildhall'da sahne aldığına dair inanç, East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Matthew Woodcock tarafından yapılan son araştırmalarla desteklendi.

