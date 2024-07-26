61. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması jüri başkanlığını yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek.

61. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Geçen yıl iptal edilen ve bu yıl 5-12 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Antalya Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını ve senarist sayın Ferzan Özpetek üstlenecektir. Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan, Altın Portakal'dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü de alan usta sinemacı Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığını duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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