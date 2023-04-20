76. Cannes Film Festivali'nin resmi posteri yayınlandı

Jüri başkanlığını Ruben Östlund’un üstlendiği Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Maïwenn imzalı "Jeanne du Barry" filmiyle açılışını yapacak festivalin resmi afişi yayınlandı.
Festivalin posterinde 1 Haziran 1968 tarihli, Alain Cavalier'in yönetmenliğini üstlendiği Heartbeat (La Chamade), filminden bir kare kullanıldı. Başrollerinde Catherine Deneuve, Michel Piccoli and Roger van Hool'un yer aldığı Heartbeat filminin setinde çekilen bu kare Jack Garofalo imzası taşıyor.
Büyük ödül Altın Palmiye için 19 film yarışacak. 76. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen filmlerin tamamı şu şekilde:
Club Zero (Yön. Jessica Hausner)
The Zone of Interest (Yön. Jonathan Glazer)
Fallen Leaves (Yön. Aki Kaurismaki)
Four Daughters (Yön. Kaouther Ben Hania)
Asteroid City (Yön. Wes Anderson)
Anatomie d’Une Chute (Yön. Justine Triet)
Monster (Yön. Hirokazu Kore-eda)
The Sun of the Future (Yön. Nanni Moretti)
La Chimera (Yön. Alice Rohrwacher)
Kuru Otlar Üstüne (Yön. Nuri Bilge Ceylan)
L’Ete Dernier (Yön. Catherine Breillat)
The Passion of Dodin Bouffant (Yön. Tran Anh Hung)
Rapito (Yön. Marco Bellocchio)
May/December (Yön. Todd Haynes)
Firebrand (Yön. Karim Ainouz)
The Old Oak (Yön. Ken Loach)
Banel et Adama (Yön. Ramata-Toulaye Sy)
Perfect Days (Yön. Wim Wenders)
Jeunesse (Yön. Wang Bing)