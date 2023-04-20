76. Cannes Film Festivali'nin resmi posteri yayınlandı

Büyük ödül Altın Palmiye için 19 film yarışacak. 76. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen filmlerin tamamı şu şekilde:



Club Zero (Yön. Jessica Hausner)

The Zone of Interest (Yön. Jonathan Glazer)

Fallen Leaves (Yön. Aki Kaurismaki)

Four Daughters (Yön. Kaouther Ben Hania)

Asteroid City (Yön. Wes Anderson)

Anatomie d’Une Chute (Yön. Justine Triet)

Monster (Yön. Hirokazu Kore-eda)

The Sun of the Future (Yön. Nanni Moretti)

La Chimera (Yön. Alice Rohrwacher)

Kuru Otlar Üstüne (Yön. Nuri Bilge Ceylan)

L’Ete Dernier (Yön. Catherine Breillat)

The Passion of Dodin Bouffant (Yön. Tran Anh Hung)

Rapito (Yön. Marco Bellocchio)

May/December (Yön. Todd Haynes)

Firebrand (Yön. Karim Ainouz)

The Old Oak (Yön. Ken Loach)

Banel et Adama (Yön. Ramata-Toulaye Sy)

Perfect Days (Yön. Wim Wenders)

Jeunesse (Yön. Wang Bing)

