8 bin 967 tarihi eser Türkiye'ye geri getirildi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında faaliyet gösteren Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, kuruluşunun 5. yılını geride bıraktı.



Bu süreçte yürütülen titiz çalışmalar sonucunda son 7 yılda 8 bin 967, 2002’den bu yana ise toplam 13 bin 282 eser ait olduğu topraklara döndü.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2018’den bu yana yaklaşık 8.967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz.” dedi.



İşte son yıllarda Türkiye’ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser:



Çingene Kızı Mozaikleri (ABD)



Bowling Green Devlet Üniversitesi’nden iadesi sağlanan mozaik panolar, Zeugma’nın kayıp parçaları arasında yer almakta olup Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor.



Roma Dönemi Zeugma Kökenli Stel (İtalya)



M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, Antik Yunanca yazıtı ile dikkat çeken mezar steli, Venedik Kültürel Miras Koruma Birimi’nin iş birliğiyle Türkiye'ye kazandırıldı.



Kiliya Tipi İdol (ABD)



Sanat tarihçileri tarafından modern sanata ilham kaynağı olduğu belirtilen 6 bin yıllık figür, Shelby White Koleksiyonu’ndan el konularak Türkiye’ye getirildi.



Mustafa Dede Tarafından İstinsah Edilen Kur’an-ı Kerim (İngiltere)

Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından yazıldı. 16. yüzyıla tarihlenen değerli Mushaf, titiz takip sonucu Türkiye'ye iade edildi.



Roma İmparatoru Lucius Verus Heykeli (ABD)



Bubon Antik Kenti’nden yasadışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen insan boyutundaki nadir bronz heykel, Manhattan Bölge Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Türkiye’ye geri döndü.



Eros Başı (İngiltere)



Sidamara Lahdi’nin eksik parçası olan heykel başı, Victoria & Albert Müzesi ile yürütülen başarılı diplomatik müzakereler sonucunda lahitle yeniden buluşturuldu.



Şile Bozgoca Camii Kitabesi (Hollanda)



Osmanlı dönemine ait önemli kitabe, uluslararası hukuki girişimler sonucunda Türkiye’ye getirilirken, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergileniyor.



Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kadın Büstü (ABD)



M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, sanatsal detaylarıyla öne çıkan bronz büst, ABD’de yürütülen titiz araştırmalar ve hukuki süreçlerin ardından ait olduğu topraklara döndü.



Adana Ulu Camii Çinisi (İngiltere)



Bonhams Müzayede Evi’nde satışa çıkarılan ve 2003 yılında çalındığı tespit edilen Osmanlı dönemi çinisi, müzayede sürecinde müdahale edilerek Türkiye’ye kazandırıldı.



Kybele Adak Heykeli (ABD)



Bereket ve bolluğun sembolü olan Kybele heykeli, 1960’lı yıllarda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılırken, ABD’de dava süreci tamamlanarak ülkemize iade edildi.