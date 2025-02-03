ABD'de en çok izlenen yapımlar belli oldu (31 Ocak 2024-2 Şubat 2025)

ABD gişe rakamları belli oldu. Peter Hastings imzalı "Köpek Adam" adlı yapım gişenin zirvesine yerleşti. Yönetmenliğini Drew Hancock’un üstlendiği "Kusursuz Arkadaş" ise gişede ikinci sıraya yerleşti. Film, Iris ve arkadaşlarının, hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.

1. Köpek Adam



36 milyon dolar



2. Kusursuz Arkadaş

9,5 milyon dolar