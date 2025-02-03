ABD'de en çok izlenen yapımlar belli oldu (31 Ocak 2024-2 Şubat 2025)
Animasyon türündeki "Dogman" haftanın en çok izlenen filmi oldu. 36 milyon dolar hasılat elde eden filmi, başrollerinde Sophie Thatcher ve Jack Quaid’in yer aldığı "Kusursuz Arkadaş" takip etti.
ABD gişe rakamları belli oldu. Peter Hastings imzalı "Köpek Adam" adlı yapım gişenin zirvesine yerleşti. Yönetmenliğini Drew Hancock’un üstlendiği "Kusursuz Arkadaş" ise gişede ikinci sıraya yerleşti. Film, Iris ve arkadaşlarının, hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.
1. Köpek Adam
36 milyon dolar
2. Kusursuz Arkadaş
9,5 milyon dolar
Köpek Adam (2025)
3. Mufasa: Aslan Kral
6,1 milyon dolar
4. One of Them Days
6 milyon dolar
5. Ölümcül Uçuş
5,6 milyon dolar
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