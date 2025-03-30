ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Hollywood'un ünlü isimlerinden ABD'li aktör Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti.
Richard Chamberlain'in ölüm haberini menajeri Harlan Boll duyurdu.
Açıklamaya göre ünlü aktör cumartesi gecesi Hawaii'de felce bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Chamberlain,, 1961-1966 yılları arasında yayınlanan Dr. Kildare dizisindeki James Kildare karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve genç yaşta üne kavuşmuştu.
Chamberlain 80'li yıllardaysa "Shogun" ve "The Thorn Birds" dizileriyle hayran kitlesini artırmıştı.
Beyaz perdedeyse, 3 Silahşörler ve Monte Kristo Kontu gibi yapımlardaki rolleriyle boy göstermişti.
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