Adana Lezzet Festivali ne zaman? 2023 festival takvimi belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğince düzenlenecek festival için Adana Müze Kompleksi'nde kentin yöresel yemekleri sergilendi. İşte, Adana Lezzet Festivali tarihi...



BU YILIN TEMASI BELLİ OLDU



Vali Yavuz Selim Köşger, burada düzenlenen toplantıda, bu yılki festivali Cumhuriyetin 100. yılına ithafen "100. Yılında Cumhuriyet Lezzetleri" temasıyla düzenleyeceklerini belirtti.



Çukurova'nın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Köşger, şöyle konuştu:



"Adana her alanda büyük potansiyel barındıran bir şehir. Tarımın, Çukurova'nın şehri... Tarıma dayalı olarak Türkiye'deki ilk sanayileşen şehir. Coğrafyası, kültürü, her şeyi tam ama turizmin de Adana'da önemli bir unsur olması lazım. Adana'nın turizminin dinamosu, lezzet sektörü, gastronomi, mutfağı olması lazım. Onu gerçekleştiriyoruz. Adana'yı 'Gastronomi Şehri' haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Adana'mızın gastronomi alanında Türkiye'deki markasını pekiştirecek ne faaliyetler gerekiyorsa yapacağız. Adana'nın resmi olarak 'Gastronomi Şehri' unvanını alması için ne gerekiyorsa yapacağız."



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'nın marka değerinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.



Gastronominin de bu marka değerine katkı sunan bir unsur olduğunu aktaran Karalar, "Biz de gastronominin, turizmin lokomotifi olması, kenti lezzetin diyarı yapmak üzere elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız" dedi.



FESTİVAL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 6 Ekim'de başlayacak festivalde ​​​​​​​"Davetler ve yeme içme kültürü", "Cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği", "Türk mutfağının bugünkü imajı", "Yerli ve yerinde üretim", "Yakın çevreden mevsiminde tedarik", "Atıksız mutfak", "Karbon ayak izi" ve "Kaynakların doğru kullanılması" gibi konular ele alınacak.



Çeşitli yarışmaların yanı sıra yemek yapımına yönelik atölye çalışmalarının ve sunumların yapılacağı festival kapsamında, ziyaretçiler Merkez Park'ta kentin lezzetlerini de tatma şansı yakalayacak.



Festival, 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.