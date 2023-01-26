Adım Farah dizisinin kadrosu açıklandı: Oyuncuları kimler, konusu ne?

Adım Farah dizisiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaşacağı dizinin kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Adım Farah dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Adım Farah dizisinin kadrosu açıklandı: Oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Adım Farah”ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları dizinin yayın tarihi belli olmadı ancak kadrosu ve konusu açıklandı. 

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi deneyimli isimler yer alıyor.

KONUSU

ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.


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