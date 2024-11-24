Adsız Aşıklar dizisi geliyor

Halit Ergenç'in merakla beklenen yeni projesi belli oldu. Ergenç, Adsız Aşıklar adlı dizide rol alacak.

Dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan dizide Funda Eryiğit, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu ve Seda Akman gibi isimler yer alıyor.



Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Başar Başaran kaleme aldı. Adsız Aşıklar dizisinin konusu ise şöyle: Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır.

