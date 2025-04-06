Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu'nun kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. 80 yaşında vefat eden oyuncu Ahmet Levendoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir, öldü mü? Oyuncu Ahmet Levendoğlu neden öldü?



AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?



Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Daha sonra Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar baş dekoratörlük, sonraları aynı zamanda yönetmenlik yaptı.



Ahmet Levendoğlu, Robert Kolej'den mezun oldu. İngiltere'de burslu öğrenci olarak okuduğu "Royal Academy of Dramatic Art" tiyatro bölümünü 1969 yılında bitirdi.



Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül vermesine karşın, tiyatro kökenli diğer birçok sanatçı gibi kamera karşısında fazla etkin olmadı.



Tiyatro Stüdyosu adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de vermektedir.