Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'u canlandırıyor: Yüsra Geyik kimdir?

Ekranlarda büyüyen oyuncular arasında yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.
Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşta kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar dizisinde uzun süre Zeliş karakterine hayat verdi.