AKM Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

ÜCRETSİZ KONSERLER



Atatürk Kültür Merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için özel olarak kurulan Türk Telekom Açıkhava Sahnesi'nde de gün boyu sürecek ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak.



Festival boyunca her gün 17.00 ve 20.00'de başlayan iki program şeklinde düzenlenen konserlerde Yedinci Ev, Mazhar Alanson, Selin Geçit, Emir Ersoy, Samida, Koliva, Köfn, Can Bonomo, Elif Buse Doğan, İkilem, Kolpa, Motive, Baneva, Dedüblüman, Resul Aydemir, İkiye On Kala, Fatma Turgut, Ahiyan, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Gökcan Sanlıman, Feride Hilal Akın, Retrobüs, Ekin Uzunlar, Ceren Gündoğdu ve Nahide Babaşlı sahne alacak.



REFİK ANADOL VE HÜSAMETTİN KOÇAN SERGİLERİ



Eserleriyle ve sıra dışı çalışmalarıyla yurt içinde ve yurt dışında ses getiren Refik Anadol ile Hüsamettin Koçan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sergileriyle AKM'de sanatseverlerle bir araya gelecek.



Yapay zeka sanatının ortaya çıkışına ve gelişimine önemli katkılar sunan Anadol'un "Rumi Dreams" enstalasyonu, Hz. Mevlana'dan ilham aldığı çalışmalardan oluşuyor. Anadol'un en yeni eserini kapsayan "Rumi Dreams", festival süresince AKM Tiyatro Fuaye'de ücretsiz gezilebilecek.



Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" başlıklı sergisi ise sanatçının yaşamının izlerini heykel, resim ve yerleştirme eserlerle bugüne taşıyor. Bellek, göç ve varoluş kavramlarını irdeleyen sergi, festival boyunca AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.



GENÇ SANATÇILAR "GENÇLER YOLDA" İLE AKM'DE



35 yaşın altındaki sanatçıları odağına alan çok katılımlı "Gençler Yolda" sergisi de festival boyunca AKM Kültür Sokağı'nda gezilebilecek.



AKM'de çocuklara özel olarak hazırlanan atölyeler de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde minikleri ağırlayacak.



AKM Yeşilçam Sineması, film gösterimleri ve sinemacıların katılımıyla düzenlenen özel söyleşilerle sinemaseverlere kapsamlı bir program sunacak. Festival çerçevesinde Türk Sinema Vakfı ile iş birliğinde "Yeni Kuşak Sinemacılar" buluşmalarında farklı yönetmenler ağırlanacak.