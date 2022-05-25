AKM Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

AKM Türk Telekom Opera Salonu, festival boyunca dünya müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayacak.



Yunanistan'ın rebetiko türünün önemli ismi Glykeria, Türk müzikseverlerin de aşina olduğu ezgilere getirdiği yorum ve sahne performansıyla 28 Mayıs'ta seyirci karşısına çıkacak.



Tunuslu udi ve şarkıcı Dhafer Youssef, sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğiyle 10 Haziran'da dinleyicilerle bir araya gelecek.



Festival kapsamında Macaristan'ın önde gelen ve birçok ödüle sahip piyanisti Janos Balazs, dünyaca ünlü Macar besteci Ferenc Liszt'in İstanbul'u ziyaretinin 175. yılında bir konserle Türkiye'de ilk kez 8 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.



Doğu Avrupa'nın geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik sahnesinde evrenselleştiren Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Suzan Kardeş ile 2 Haziran'da sahneyi paylaşırken, Vasilis Saleas ve Ahmet Koç, 31 Mayıs'ta saz ve klarnet performanslarından oluşan özel bir programa imza atacak.

DANSTAN OPERAYA, BALEDEN TİYATROYA



Geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde dünya prömiyeri yapan, Mimar Sinan'ın yaşamından ve eserlerinin inşa sürecinden kesitleri konu edinen "Sinan Operası", yeniden 29 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesine taşınacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşıdığı ve klasik balenin önemli eserleri arasında yer alan "Don Kişot" balesi de 30 Mayıs ve 1 Haziran'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.



Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden ilham alan Anadolu Ateşi de "Troya" gösterisi ile 4 Haziran'da sahne alacak.



Sahnelenmeye başladığı günden beri kapalı gişe oynayan, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini anlatan "Amadeus" da 5 Haziran'da AKM'de oynanacak.