AKM Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Haberler - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 13:49
AKM Türk Telekom Opera Salonu, festival boyunca dünya müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayacak.
Yunanistan'ın rebetiko türünün önemli ismi Glykeria, Türk müzikseverlerin de aşina olduğu ezgilere getirdiği yorum ve sahne performansıyla 28 Mayıs'ta seyirci karşısına çıkacak.
Tunuslu udi ve şarkıcı Dhafer Youssef, sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğiyle 10 Haziran'da dinleyicilerle bir araya gelecek.
Festival kapsamında Macaristan'ın önde gelen ve birçok ödüle sahip piyanisti Janos Balazs, dünyaca ünlü Macar besteci Ferenc Liszt'in İstanbul'u ziyaretinin 175. yılında bir konserle Türkiye'de ilk kez 8 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.
Doğu Avrupa'nın geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik sahnesinde evrenselleştiren Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Suzan Kardeş ile 2 Haziran'da sahneyi paylaşırken, Vasilis Saleas ve Ahmet Koç, 31 Mayıs'ta saz ve klarnet performanslarından oluşan özel bir programa imza atacak.
DANSTAN OPERAYA, BALEDEN TİYATROYA
Geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde dünya prömiyeri yapan, Mimar Sinan'ın yaşamından ve eserlerinin inşa sürecinden kesitleri konu edinen "Sinan Operası", yeniden 29 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesine taşınacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşıdığı ve klasik balenin önemli eserleri arasında yer alan "Don Kişot" balesi de 30 Mayıs ve 1 Haziran'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden ilham alan Anadolu Ateşi de "Troya" gösterisi ile 4 Haziran'da sahne alacak.
Sahnelenmeye başladığı günden beri kapalı gişe oynayan, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini anlatan "Amadeus" da 5 Haziran'da AKM'de oynanacak.
ÜCRETSİZ KONSERLER
Atatürk Kültür Merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için özel olarak kurulan Türk Telekom Açıkhava Sahnesi'nde de gün boyu sürecek ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak.
Festival boyunca her gün 17.00 ve 20.00'de başlayan iki program şeklinde düzenlenen konserlerde Yedinci Ev, Mazhar Alanson, Selin Geçit, Emir Ersoy, Samida, Koliva, Köfn, Can Bonomo, Elif Buse Doğan, İkilem, Kolpa, Motive, Baneva, Dedüblüman, Resul Aydemir, İkiye On Kala, Fatma Turgut, Ahiyan, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Gökcan Sanlıman, Feride Hilal Akın, Retrobüs, Ekin Uzunlar, Ceren Gündoğdu ve Nahide Babaşlı sahne alacak.
REFİK ANADOL VE HÜSAMETTİN KOÇAN SERGİLERİ
Eserleriyle ve sıra dışı çalışmalarıyla yurt içinde ve yurt dışında ses getiren Refik Anadol ile Hüsamettin Koçan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sergileriyle AKM'de sanatseverlerle bir araya gelecek.
Yapay zeka sanatının ortaya çıkışına ve gelişimine önemli katkılar sunan Anadol'un "Rumi Dreams" enstalasyonu, Hz. Mevlana'dan ilham aldığı çalışmalardan oluşuyor. Anadol'un en yeni eserini kapsayan "Rumi Dreams", festival süresince AKM Tiyatro Fuaye'de ücretsiz gezilebilecek.
Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" başlıklı sergisi ise sanatçının yaşamının izlerini heykel, resim ve yerleştirme eserlerle bugüne taşıyor. Bellek, göç ve varoluş kavramlarını irdeleyen sergi, festival boyunca AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.
GENÇ SANATÇILAR "GENÇLER YOLDA" İLE AKM'DE
35 yaşın altındaki sanatçıları odağına alan çok katılımlı "Gençler Yolda" sergisi de festival boyunca AKM Kültür Sokağı'nda gezilebilecek.
AKM'de çocuklara özel olarak hazırlanan atölyeler de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde minikleri ağırlayacak.
AKM Yeşilçam Sineması, film gösterimleri ve sinemacıların katılımıyla düzenlenen özel söyleşilerle sinemaseverlere kapsamlı bir program sunacak. Festival çerçevesinde Türk Sinema Vakfı ile iş birliğinde "Yeni Kuşak Sinemacılar" buluşmalarında farklı yönetmenler ağırlanacak.