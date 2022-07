Aktör James Caan hayatını kaybetti

THE GODFATHER'DA MİCHEAL CORLEONE ROLÜNÜ AL PACİNO'YA KAPTIRDI



Ünlü aktör, Coppola'nın The Godfather'ıyla büyük bir atılım gerçekleştirdi. Caan başlangıçta Michael Corleone rolü için seçmelere katıldı ancak rolü Al Pacino'ya kaptırdı ve Michael Corleone'nin ağabeyi Sonny karakterini canlandırdı. Caan, bu rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı.



1981'de Michael Mann'in yönettiği "Hırsız" (Thief) filminde başrol oynadı. Profesyonel bir hırsızı canlandırdığı bu film, kara film klasikleri arasına girdi. 1982'den 1987'ye kadar hiçbir filmde rol almadı. 1987'de Vietnam Savaşı'nın konu edildiği, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen "Gardens of Stone" filmiyle beyaz perdeye döndü.



1988-1990 arasında "Alien Nation", "Dick Tracy", "Çlüm Kitabı" (Misery) gibi popüler filmlerde rol aldı. 1992'de "Honeymoon in Vegas" filminde Nicolas Cage ve Sarah Jessica Parker ile başrolleri paylaştı. Oynadığı diğer önemli filmlerden bazıları "Eraser" (1996), "Mickey Blue Eyes" (1999), "The Yards" (2000), "City of Ghosts" (2002), "Dogville" (2003) ve "Elf" (2003) oldu.