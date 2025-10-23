Aleyna Tilki'ye Amsterdam'da şok: Her şeyim çalındı

Şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çantasının çalındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, çantasının içinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer eşyalarının bulunduğunu söyledi.

Tilki, "Amerika'da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim" diyerek yardım istedi.

Ünlü şarkıcının açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben Amerika’da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim"