Almanya’da yaşayan ödüllü oyuncu Meltem Kaptan: Her zaman oyuncu olmak istedim

"ROLÜN HAKKINI VERMEK İSTEDİM"

Gerçek bir hikayeye dayanan senaryoyu okuduğunda insanların neler yaşadığı ve nasıl bir güce sahip oldukları konusunda "olumlu anlamda şoke olduğunu" anlatan Kaptan, “İçimden bir ses ‘bunu oynamak zorundasın’ dedi ve bu rolü oynadım. Rolün hakkını vermek istedim ve sonunda (ödül) geldi, beni çok mutlu etti" dedi. Kaptan, yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği “Ölümlü Dünya” filminde de rol aldığının hatırlatılması üzerine, “Ali Atay'ın belirli bir figürü vardı. Hem sempatik hem güçlü ve biraz agresif kadın rolü için birisini arıyordu. Türkiye’de tam düşündüğü gibi (bir kişi) bulamadığı için cast direktörü ile Avrupa’da hangi Türklerimiz var diye baktı, öyle görüştük” dedi.



"KENDİMİ KOMEDİ SEKTÖRÜNDE BULDUM"



Kaptan, Almanya’da başrolde oynadığı ilk filmin, "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" olduğunu aktardı. Eğitimini tamamladıktan sonra oyuncu olmayı hedefleyip hedeflemediğinin sorulan Kaptan “Her zaman oyuncu olmak istedim. İlk önce komedi yazarlığı konusunda çok talep geldi. Sonra baktım komedi sektörüne girmişim. Stand-up, komedi derken şovmenlik yaptım. Hala yapıyorum. Bu böyle gelişti” dedi.

