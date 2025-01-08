Altın dolu keselerdeki hazineyi heykelin ayağına gizlemişler. 600 yıl saklı kaldı

Almanya'daki ünlü bir Gotik kilisedeki restorasyon sırasında bir heykelin bacağına gizlenmiş hazine buldu. Hazinenin 1600'li yıllardan beri heykelin ayağında kaldığı belirlendi. Bu tarihlerde bölge, muhtemelen Otuz Yıl Savaşları sırasında, İsveçli askerler tarafından sürekli yağmalanıyordu.

Eisleben'deki Gotik bir kilise olan St. Andrew Kilisesi'nde ortaya çıkan hazine büyük şaşkınlık yarattı. Bu kilise, Roma Katolik Kilisesi'ndeki yolsuzluğa karşı "Doksan Beş Tez"i yazan Protestan Reformcu Martin Luther'in 1546'da son dört vaazını verdiği yer aynı zamanda.

Almanya'daki Saksonya Anhalt Eyaletine bağlı çalışan kolleksiyon yönetivi Ulf Drager , hazinenin aslında 2022 yılında bulunduğunu, ancak 2024 yılında kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Drager, 816 madeni paradan oluşan, 4 kese içindeki hazinenin, bir kontes ve kont için yapılan bir mezar taşı yazısının parçası kumtaşı heykelinin ayağındaki bir boşluğa yerleştirildiğini belirtti.