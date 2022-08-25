Altın Koza'nın Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. 50 filmin başvurduğu yarışmada sekiz film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.



Altın Koza için yarışacak filmler:



“Bana Karanlığını Anlat” Yönetmen: Gizem Kızıl



“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Yönetmen: Serpil Altın (Dünya Prömiyeri)



“Çilingir Sofrası” Yönetmen: Ali Kemal Güven



“Ela ile Hilmi ve Ali” Yönetmen: Ziya Demirel



“Kabahat” Yönetmen: Ümran Safter (Dünya Prömiyeri)



“Mendirek” Yönetmen: Cem Demirer (Türkiye Prömiyeri)



“Suna” Yönetmen: Çiğdem Sezgin (Dünya Prömiyeri)



“Yaban” Yönetmen: Tareq Daoud

