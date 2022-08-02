Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu oldu

Böcek yaptığı yazılı açıklamada, tüm filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimlerini yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine; 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi "Bir Anı Yakalamak" tan, son filmi " Tereddüt" e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen, başarılı filmlere imza atan, sinemanın 'auteur' (yaratıcı) yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu' nun başkanlık edeceğini belirtti.

USTAOĞLU'NUN İMZA ATTIĞI YAPIMLAR



Yeşim Ustaoğlu'nun 'Bir Anı Yakalamak' (1984), 'Magnafantagna' (1987), 'Düet' (1990) ve 'Otel' (1992) gibi ödüllü kısa filmlerin ardından yönettiği ilk uzun metraj filmi 'İz' (1994), Nürnberg, Moskova ve Göteburg Film Festivalleri dahil olmak üzere dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi ve İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü kazandı.



İkinci uzun metraj filmi 'Güneşe Yolculuk' (1999) ile Berlin Film Festivali'nde En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Barış Ödülü'nün yanı sıra, İstanbul Film Festivali'nde de 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', FIPRESCI Ödülü ve Seyirci Ödülü'nü kucaklayan usta yönetmen, Berlin Film Festivali Panorama bölümünde prömiyerini yapan 'Bulutları Beklerken' (2004) ile Sundance/NHK Uluslararası Film Yapımcıları Ödülü'nü kazandı.

