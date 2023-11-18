Andreas Ottensamer ve Daniel Lozakovich AKM'de konser verdi

Ottensamer yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), genç kemancı Daniel Lozakovich'i AKM'de ağırladı. Konserde iki sanatçı, dünyaca ünlü besteciler Jean Sibelius ile Ludwig van Beethoven'ın senfonilerinden eserler çaldı.



Stradivari'nin 1713 yapımı "Ex-Sancy" kemanı ile sahneye çıkan Lozakovich, Sibelius'un keman konçertolarından Re minör Op. 47'yi seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Beethoven'ın 2. Senfonisi beğeniye sunuldu. Solistlik kariyerinin yanında 2021 yılı itibariyle şeflik kariyerini de sürdürmeye başlayan Ottensamer, 2 konserle daha klasik müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.



Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki İDSO, 24 Kasım'da kariyerini genç yaşta aldığı prestijli ödüllerle donatan Dmitry Shishkin'e ve 1 Aralık'ta viyolonsel sanatçısı Maximilian Hornung'a eşlik edecek.