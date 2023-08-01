Angus Cloud kimdir? 25 yaşındaki Angus Cloud'un ölüm nedeni merak konusu oldu

Euphoria'daki Fezco rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya geldi.
Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda okudu. Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken, Angus, kendisini dolandırdığından şüphelendiği Euphoria döküm ajanı Jennifer Venditti tarafından keşfedildi. Angus Cloud, ayrıca "The Line", "North Hollywood" gibi filmlerde de rol almıştı.
ÖLÜMÜ HAKKINDA
Genç oyuncu 31 Ağustos'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu.
Ailesi, Angus Cloud'un kesin ölüm nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Ancak genç oyuncunun babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.Genç yıldının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- Ölüm
- N-Life Kültür&Sanat