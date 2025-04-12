Anıl İlter "Uzak Şehir" dizisine veda ediyor
Pazartesi günleri yayımlanan Uzak Şehir mayıs sonunda sezonu kapatacak. AyNA Yapım imzalı "Uzak Şehir" dizisinde yakında flaş bir ayrılık yaşanacak. Diziye doktor Uğur rolüyle konuk olan Anıl İlter ekibe veda edecek.
"Uzak Şehir" dizisi veda haberiyle gündem oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur rolüyle Uzak Şehir dizisine konuk olan Anıl İlter ekibe veda edecek.
Sürpriz bebek haberinin gündeme geleceği dizinin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer’in buluştuğu ana kadrosunda şimdilik planlanan bir ayrılık ise görünmüyor.
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