Anıt ağaç depremde zarar görmedi

Depremin ardından evleri hasar gören bazı vatandaşlar da 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde konaklamaya başladı. Minaresi yıkılan Sarı Selim Camisi'nin avlusunda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1976'da "anıt ağaç" olarak tescillen zeytin ağacı ise depremlerde zarar görmedi.



Hem depreme hem de zamana direnen, 100 santimetre gövde genişliğine sahip ağaç, zeytin vermeye devam ediyor.



"HÜNKAR ZEYTİNİ" OLARAK ANILIYOR



Payas Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim'in Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılan Payas'a külliye yapılması için 1574'te Mimar Sinan ve Hassa mimarlar teşkilatına talimat verdi. Adana-İskenderun yolunda, külliyenin inşa edileceği 15 dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlar, biri dışında kesildi.



Padişah 2. Selim zamanında külliye yanına yapılan Sarı Selim Camisi'nin bahçesinde kalan ağaca kutsallığın, bereketin ve barışın simgesi olduğu için dokunulmadı. Yaşlı ağaç, bundan dolayı "Hünkar zeytini" olarak anılıyor.

