Bebeklerde göz kayması (şaşılık) neden olur? Şaşılık ya da göz kayması ne zaman geçer?

Bebeklerde göz kayması içe doğru olanlar (buruna doğru) tıpta ‘Konjenital Ezotropya’ olarak adlandırılır. Bebeklerdeki diğer gözde kayma şekilleri ise; gözde dışa kayma (Ekzotropya), gözde yukarı kayma veya aşağı kayma şeklinde de olabilir.

İçe Göz Kayması – Ezotropya

Doğumsal içe kayma yaklaşık olarak her 100 veya 400 doğumda bir görülür. Gözlerde içe kaymanın diğer adı Ezotropyadır.



Çapraz fiksasyon adı verilen bu durumda, bebek sol tarafına bakarken sağ gözünü kullanır, sağ tarafına bakarken sol tarafını kullanır. Her iki gözünü ayrı ayrı kullanır, göz tembelliği gelişmez. Doğumsal ezotropya hastalarının da zaman içinde yukarı kayma gelişebilir. Bu kayma tipine DVD (disosiye vertikal deviasyon) veya inferior oblik hiperfonksiyonu adı verilir.

Dışa Göz Kayması – Ekzotropya

Bebeklerde gözlerde dışa kayma (Ekzotropya) daha nadir görülür. Bu kayma tipi iki şekilde olabilir. Birincisi ara sıra olan dışa kaymalardır. Bu kaymalar dalgınlık hallerinde ortaya çıkar. Diğer dışa kayma tipi ise sürekli olan belirgin gözlerdeki dışa kaymadır.

Yalancı Göz Kayması



Bazı bebeklerin burun kökleri bir hayli geniştir, bu durum burun ile göz bebeği arasındaki beyaz bölümün görünmesini engeller ve gözler sanki birbirine yaklaşmış gibi görünür. Ancak bir göz muayenesi ile tanı konulabilen bu durum bir göz hekimi tarafından tanı konulabilir.

Yalancı şaşılık rahatsızlığı bebeklerin ilk 3 ayında ortaya çıkan ve 4. aydan sonra tamamen kaybolan bir durumdur. Eğer 4 aydan sonra bebeğinizin şaşılık durumu hala devam ediyorsa bu sorun göz sağlığı açısından dikkate alınması gereken bir konudur. Ve mutlaka gerekli tetkikler ve muayeneler ile teşhis edilmelidir.



Bebeklerde kalıcı şaşılık sorunu en sık 3-6 ay ve 2-3 yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. Yapılacak olan detaylı bir göz muayenesinde bebeklerde şaşılık teşhis edilmektedir. Bunun için Işık yansıma testi gibi bazı özel testler uygulanmakta ve gözde kayma tespiti yapılmaktadır.



Bir bebek için gözde kayma şüphesi ile yapılan muayenelerde aynı zamanda gözün anatomik durumu da kontrol edilmektedir. Çünkü çok nadir de olsa bebeklerde oluşabilen doğumsal katarakt ve Retina anormalliği gibi önemli sorunlar görme kaybına yol açabilmektedir ve bu durum bebeklerde şaşılık gelişimine neden olabilmektedir. Dolayısıyla bebeklerde göz kayması için yapılan tüm başvurularda detaylı bir göz muayenesi yapılmaktadır.

