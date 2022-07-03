Bebekli evlerde klima kullanımı

Yaz mevsiminde bebekler için iki önemli sorun, güneş ve klima. Özellikle ilk altı ay içerisinde bebeklerin mümkün olduğunca hiç güneşe çıkarılmaması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, “Altı aydan küçük bebeklerin güneşe maruz kalmamaları önemlidir. Eğer güneşe mecburen maruz kalacaklarsa, mutlaka kolları ve bacakları örten uzun kıyafetler giydirmeye özen gösterilmeli ve bebeğe şapka takılmalıdır. Güneş gören bölgelere ise az miktarda 15 güneş koruma faktörlü krem sürülebilir" dedi.

Altı aydan büyük bebek ve çocuklar ise zararlı güneş ışınlarına karşı, sabah 10 ile akşam 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Dablan, "Çıkarılacaksa da, suya dayanıklı ve SPF 15 veya daha üstü güneş koruyucu krem sürmeleri, şapka takmaları önemlidir. Güneş kremi, her iki saatte bir kıyafet ile korunmayan tüm bölgelere sürülmelidir. En iyi koruma için tercihen dışarıya çıkmadan yarım saat önce uygulanmalıdır. Suyla temas sonrasında, havlu ile kurulandıktan sonra tekrar güneş kremi sürülmelidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde UV ışınlarına aşırı maruz kalma, ileride cilt kanseri riskini önemli derecede artırıyor. Bu nedenle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalmamalarına özen gösterilmelidir” tavsiyelerinde bulundu.



BEBEKLİ EVLERDE KLİMA KULLANIMI NASIL OLMALI?

“Bebek için ideal oda sıcaklığı, 21 ile 24 derece arasındadır. Nem oranı ise yüzde 50 civarında olmalıdır" diyen Dablan, "Klima kullanırken, direkt olarak bebeğe havanın gelmemesine dikkat etmek gerekiyor. Klima kullanırken, ara sıra çocuğunuzun burun ucu veya kollarından üşüyüp üşümediğini kontrol etmelisiniz" diye konuştu.

"Klima sürekli açılıp, kapatılmamalıdır. Bu şekilde bebek hemen hasta olabilir. Odanın sıcaklığını sabit tutmak önemlidir" diyen Dablan, "Klima kullanılan odanın doğal olarak da havalandırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca birçok bakteri, hava yolu ile bebeklere zarar verip, zatürre dahi olmalarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle klimanın bakımı asla ihmal edilmemeli, düzenli aralıklarla filtresi temizlenmelidir” şeklinde konuştu.