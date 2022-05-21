Çocuğu kaç yaşına kadar anne baba yıkayabilir?

Babaların kız çocuklarını kaç yaşına kadar yıkaması doğru olur? Çocuklar kaç yaşından itibaren kendi başlarına banyo yapabilecek duruma gelirler? Dr. Koray Karabekiroğlu, 'Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?' adlı kitabında bu sorulara şöyle yanıt veriyor:

"5 yaşına gelene kadar çocukları kimin yıkadığı (baba veya anne; hatta ikisi birlikte) pek fark etmez. Ayrıca anne ile baba birlikte çocuğunu bir oyun gibi yıkayabilir. Sırtını keseleme, başını yıkama vs. bir birliktelik ve eğlence fırsatı olabilir. Ancak özellikle babalar bazen kızlarını çıplak görmekten çekinebiliyorlar. Burada bir sakınca olmadığı söylendiği halde yine de bir çekince yaşıyorlarsa, bu işi annelere bırakmak daha iyi olabilir. Sadece cinsellik açısından değil, psikolojik gelişim açısından da 10 yaşından sonra kız ya da erkek çocuklara, anne ya da babanın banyoda yardımcı olmaları artık pek gerekli değildir.