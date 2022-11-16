Hamilelikte uçak yolculuğu hakkında bilinmesi gerekenler

Bir sağlık sorunu yaşamadıkları sürece hamileler de uçağa binebilir. Tabii bu durum havayollarınca bazı prosedürlerle kısıtlanabilir. Bazı havayolları kendi belirledikleri kurallara göre hamilelikte uçak yolculuğu yapacak olan kadınlara sınır getirebilir. Bazı hava yolu firmaları, anne adaylarından doktor raporu talep edebilir. Herhangi bir hava yolu şirketinden anne adayı olarak uçak bileti satın almadan önce yolcu kurallarına göz atmak iyi olur.

HAMİLELER KAÇINCI HAFTADAN SONRA UÇAĞA ALINMAZ?



Havayolu şirketleri tekil gebeliklerde 35 hafta çoğul gebeliklerde 32 haftadan sonra hamile yolcu kabul etmez. 28 hafta ile 35 hafta arasında ise doktor raporu ile uçağa kabul eder. 28 haftadan önce ise herhangi bir rapora ihtiyaç olmayıp annenin beyanı ile uçuşa kabul eder. Bu sınırlamanın amacı doğuma çok az vakti kalmış bebekleri uçakta doğum gibi yetersiz olanakların olduğu bir ortamdan korumaktır.

UÇUŞ HAMİLELER İÇİN NE ZAMAN SAKINCALIDIR?

Normal bir hamilelikte havayolu ile seyahatte hiçbir sakınca yoktur. Ancak kabin içi basıncın kaybedildiği durumlarda anne hayatı zaten tehlikedeyken bebek de tehlikeye girer. Ancak böyle durumlarda uçaklarda hemen oksijen maskeleri açılır ve solunuma yardımcı olunurken aynı zamanda uçak alçalarak basınç değişikliğini minimuma indirmeye çalışır.

Kabin içindeki basınç ayarlansa da yine de yeryüzündekinden daha düşük bir basınç oluşur. Bu nedenle tansiyon ve nabız yükselir. Vücutta gerekli yerlere yeterli oksijen taşınmaya çalışılır. Ciddi kansızlığı olan, orak hücreli anemisi olan, plasenta yetmezliği olan ve hipertansif olan hamileler uçuş sırasında uyum sorunu olabilir. Bu nedenle, uçuştan önce mümkünse bu sorunlar düzeltilmeli, değilse uçmaktan kaçınılmalıdır. Çok zorunlu uçuşlarda ise uçuş sırasında ek oksijen solunmalıdır.



HAMİLELİKTE UÇAK YOLCULUĞU RİSKLİ Mİ?



Aşağıdaki gibi durumlarda hamilelikte uçağa binmek riskli olabilir:



. Düşük riski,

. Erken doğum riski,

. Ödem sorunu,

. Kan pıhtılaşması sorunu,

. Mide bulantısı,

. Yüksek tansiyon sorunu,

. Sık idrara çıkma.



Bu gibi durumları yaşayan hamilelerin şikayetleri uçak yolculuğu sırasında ya da sonrasında artış gösterebilir. Bu yüzden doktor onayıyla yola çıkmanız çok daha faydalı olacaktır.



HAMİLELİKTE UÇAĞA BİNMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?



Halihazırda sağlık sorunu olan bir hamilelikte bebek zaten tehlike altında olacağı için uçak yolculuğu da risk teşkil edebilir. Ancak gebelikte herhangi bir sorun yoksa, uçuş için geçerli haftaları aşmadıysanız gebelikte uçak seyahati yapmanın herhangi bir sakıncası olmaz.



HAMİLELER UÇAK YOLCULUĞUNDA NELERE DİKKAT ETMELİ?



Seyahatler sırasında, uzun süre oturma ve hareketsiz kalma bacaklarda kan pıhtılaşmasına ve akciğerde emboliye yol açabilir. Bu yüzden seyahat sırasında sık sık uçak koridorunda yürünmeli veya bacak kaslarını çalıştıran egzersizler yapılmalıdır. Seyahatten önce basınçlı çorap giyilmesi de alınacak önlemlerden biri olabilir. Ayrıca, bol bol su içmeli ve kanın akışkanlığına destek olunmalıdır. Sıkı pantolonlar yerine bol kıyafetler tercih edilmeli ve emniyet kemeri çok sıkılmayarak dolaşıma engel olunmamalıdır. Ayakkabılar da rahat olanlardan seçilmelidir.



İlk 2 ayda bulantı ve kusmalar uçuş sırasında daha da fazlalaşabilir. Uçuştan önce buna yönelik tedbirleri almak, havalandırmayı açmak ve serin sıvılar içmek işe yarayabilir. Uçuş sırasında ağır ve yağlı besinler yenmemelidir. Durumuzun daha da kötüleşeceğini hissederseniz uçmamanız tavsiye edilir.