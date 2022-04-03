Otizm semptomları diyet ve takviyelerle azaltılabilir mi?

Her balık yağının etken maddeleri yeterli miktarda olmuyor ve yaş gruplarına göre içerikleri değişiyor. Otizmin nedeni ve tedavisiyle ilgili çalışmalar devam ederken, bu konuda çeşitli beslenme düzenlemelerinin yanı sıra, Omega 3 yağ asitlerinin kullanımını detaylı olarak araştırılıyor ve olumlu etkileri de görülüyor.

Doç Dr. Zeybek’e göre, çalışmalar özellikle Omega 3 yağ asitlerinin kullanımının hiperaktivite, yineleyici hareketler ve sosyal davranış gibi bulgularda olumlu yönde gelişme elde edilebileceğini gösteriyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç Dr. Ayşe Çiğdem Zeybek, yaygınlığı her geçen gün artan otizm spektrum bozukluğuyla ilgili bulguların düzeltilmesinde beslenmenin rol aldığına dikkat çekiyor.

Otizm , doğuştan gelen ve çocuklarda üç yaşına kadar fark edilen gelişimsel bir farklılık. Sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 54 çocuktan 1’ine 'otizm spektrum bozukluğu ' tanısı konuyor.

OMEGA 3 SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Özellikle Omega 3 düzeyi az olan hastalarda bu durum daha belirgin oluyor. Test edilmiş tedavi yöntemlerinde, Omega 3’ler arasında yer alan EPA (damar sağlığı, pıhtılaşma sistemi ve kalp sağlığı) ve DHA’nın (beyin/bellek ve göz sağlığı) birlikte kullanımı stereotipik hareketler ve sosyal iletişim üzerine etkin olabiliyor.

Son yıllarda denizlerdeki kirlilik ve ısınma nedeniyle balıklardaki Omega 3 kalitesinin ve miktarının değişmesi ve ağır metal yükündeki artışla balık tüketiminin azalması, Omega 3’lerin besin takviyesi olarak alınmasını önemli hale getiriyor.

