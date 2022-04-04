Uzmanlar uyarıyor: 'Aktiviteler derslerini engeller’ demeyin

Covid -19 pandemisi sırasında okulları kapanan 1 milyarı aşkın öğrenci, derslerin çevrimiçi yapıldığı dönemde, sosyalleşmekten de mahrum kaldı. Oysa okul dışı sosyal etkinlikler, erken yaşlardan itibaren bireylerin çok yönlü gelişiminde, en az okuldaki müfredat ve etkinlikler kadar etkiye sahip. SosyalBen Vakfı’nın Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü iş birliğinde hayata geçirdiği Müfredat Dışı Eğitim ve Gelişim Raporu, müfredat dışı aktivitelerin çocuklarla gençlerin eğitim ve gelişimlerine önemli katkıları olduğunu ortaya koyuyor.



SOSYAL ETKİNLİKLER OKUL BAŞARISINA OLUMLU KATKI SAĞLIYOR



Müfredat dışı aktivitelerin, çocukların kendilerini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve sosyal olarak gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken YÖM Aile Etkileşim Merkezi Koordinatörü Bülent Aslan, “Özellikle ülkemizde sosyal etkinliklere katılmanın çocukların akademik performansını olumsuz etkileyeceğine ve ders çalışma vakitlerini azaltarak başarılarını düşüreceğine yönelik bir önyargı var. SosyalBen Vakfı’nın araştırmasının da gösterdiği gibi; dans, müzik, oyun, yaratıcı yazarlık, resim, kısa film, spor, icat, fotoğrafçılık gibi çocukların okul sonrasında ya da hafta sonlarında katılabildikleri sosyal etkinlikler, yaratıcı düşünce ve zihinsel gelişimi destekleyerek çocukların ders başarılarına ve notlarına da olumlu katkıda bulunuyor” dedi.

