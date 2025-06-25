Anoreksiya nerzova yaygınlaşıyor: 15 yaşa kadar indi!

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın zayıflama hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi, yıllardır var olan ama son zamanlarda artış gösteren bu hastalığa dikkatleri çekti. Anoreksiya nervoza yani zayıflama hastalığının en önemli nedenleri arasında sosyal medya etkisi ve estetik kaygılar gösteriliyor. Bu hastalığın bilimsel açıdan kanıtlanmış fiziyolojik ve psikolojik bazı riskleri bulunuyor. Uzmanlara göre zayıflama hastalığına yakalananların yaşı 15'e inmiş durumda. Özellikle sosyal medya ve akran zorbalığı nedeniyle hızlı kilo verme isteminde bulunan ergenlik dönemindeki kız çocuklarında anoreksiya nervozanın daha sık görüldüğünü belirtiliyor.

ESTETİK KAYGILAR



Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Şule Arslan, "Günümüzde estetik kaygılar, sosyal medya baskısı ve diyet kültürü gibi sebeplerle kişiler çok hızlı bir şekilde kilo verme eğilimi göstermeye başladılar." dedi.



Çok düşük kalorili diyetler de bazal metabolik hızın azalmasına neden olduğuna dikkat çeken Arslan, "Hızlı kilo kaybı sırasında elektrolit kayıpları da meydan geliyor. Özellikle potasyom, sodyum ve magnezyum kayıpları kalp debisinin bozulmasına, ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabiliyor." diye konuştu.

"AÇLIK AĞRILARINDAN ZEVK ALIYORLAR"



Anoreksiya nervoza hastalarının çok yavaş yemek yediğine ve sayarak çiğnediğine dikkat çeken Arslan, "Hastalığın başlangıç evrelerinde meyve ve sebze gibi çok yüksek miktarda su içeren, çok düşük kalorili besinleri tercih ediyorlar. Bir süre sonra vücutlarında meydana gelen açlık ağrılarından bile zevk aldıklarını ifade edebiliyorlar." ded,



Arslan, şöyle devam etti:



"Kendi ifadelerine göre bu ağrılar, aslında bedenlerini kontrol edebilmenin bir göstergesi olduğu için bu ağrılardan mutluluk duyuyorlar."