Antakya medeniyetler korosu İstanbul'da sahne aldı

"BU DAYANIŞMANIN SANATSAL BÖLÜMÜYDÜ"



İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan ise, "Bu gece deprem olduğundan beridir hissettiğimiz her şeyin müzikal bir ifadesini yaşadık. Bu kadar büyük acılara katlanabilmenin tek yolunun dayanışmak olduğunu hep başından beri bilerek ve o duygularla hareket etmeye çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Hatay'daydık. Bu çalışmalarımızın, dayanışmamızın hep farklı türleri oldu. Kimi zaman yardım topladık, kimi zaman orada gittik ve çalıştık. Bu aslında bu dayanışmanın sanatsal bölümüydü" dedi.

