Antalya'nın tarihi yürüyüş rotaları yenileniyor

Antalya’nın doğal ve kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu’nun yönlendirme altyapısı yenileniyor.

Antik Likya Yolu üzerindeki yürüyüş rotalarının yönlendirme sistemlerinin yenilenerek daha güvenli ve sürdürülebilir bir doğa turizmi altyapısı oluşturulacağını ifade eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir kısmı Antalya’da yer alan ve 700 kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olan antik Likya Yolu'nun trekking rotalarını yenileme projesi kapsamında, rota üzerindeki tüm yönlendirme işaretlerini yenileyerek daha sistemli ve sağlıklı bir doğa turizmi ve trekking altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Antalya’nın doğa turizmini daha da ileri noktalara taşımak amacıyla, Antalya Valiliği koordinesinde bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu sayede doğasever vatandaşlarımız ve turistlerimiz, uygulama üzerinden Antalya’daki tüm trekking noktalarını görebilecek; böylece hem bölge hakkında bilgi sahibi olacak hem de kaybolma riski durumunda yerleri tespit edilebilecek.''

