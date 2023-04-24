Anzak Günü nedir? İşte Anzak Günü'nün tarihçesi

Her yıl 25 Nisan'da Çanakkale Kara Savaşları'nın anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştiriliyor. Anma törenine, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen Anzak torunları da katılıyor. Yüzlerce kişi 108 yıl önce atalarının hayatını verdiği topraklarda onları anıyor.

Anzak Günü nedir? İşte Anzak Günü'nün tarihçesi

Anzak Günü, Avustralya ve Yeni Zelanda adına savaş ve çatışmalara katılan ve bunlarda yaşamını yitiren asker ve sivillerin anıldığı bir ulusal gündür. Her yıl nisan ayının 25'inde düzenlenen anma törenlerinin kökeni I. Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşan ANZAC kuvvetlerine dayanmaktadır. 


Anzak Günü nedir? İşte Anzak Günü'nün tarihçesi - 1

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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