Arkadaşlık uygulamalarında erkeklerin yüzde 70'i yalan söylüyor

AİLELERİYLE VAKİT GEÇİRMEYE ÖNCELİK VERİYORLAR



Independent'ın haberi göre, bu kategoriler arasında, bu erkeklerin yüzde 35'i yaşı hakkında yalan söylerken, yüzde 36'sı fotoğraflarında kendisini yanlış tanıtıyor. Öte yandan yüzde 28'i kariyeri, yüzde 27'siyse boyu hakkında yalan söylüyor. Çalışmada, tek eşli ilişki yaşayan erkeklerin yüzde 21'inin arkadaşlık uygulamalarını kullanmaya devam ettiği de ortaya kondu.

Ankete katılan erkeklerin, ayrıldıktan sonra eski sevgililerinin çıplak fotoğraflarını saklama ihtimali kadınlara kıyasla üç kat daha yüksekken, bu oran erkeklerde yüzde 29, kadınlardaysa yüzde 8 olarak tespit edildi.

Araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 35'i arkadaşları ve aileleriyle vakit geçirmeye öncelik veriyor. Katılımcıların 4'te biri spor yapmanın ve para kazanmanın öncelikli olduğunu söylüyor.

