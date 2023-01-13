Armağan Çağlayan: Bu hastalık beter bir şeymiş

Son dönemde tedavisi nedeniyle YouTube programına veda ettiğini açıklayan yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, hastalığıyla ilgili paylaşım yaptı. Çağlayan "Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" dedi.

Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) January 12, 2023

"İKİ KİŞİNİN ARAMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"



Ünlü televizyon sunucusu, iki kişinin kendisini aramamasından duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı. Çağlayan "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil” ifadelerini kullandı.

"KENDİME BİR UYARI"



Çağlayan sözlerine “Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek…” diyerek devam etti.



Sunucu, “En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan ‘kırılıyor’” diyerek ismini verdiği iki kişiye kırıldığını söyledi.