Armağan Çağlayan hastalığının son durumunu paylaştı



YouTube’da hazırladığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha önce yaptığı paylaşımda "Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım." açıklamasında bulunan Çağlayan, son durumu şu sözlerle duyurdu:

LENFLERİME YÜRÜMEMİŞ



Son dönemin gözde sosyal medya programcısı Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kanser riskin

elamlar … perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere …Herkese her şey için çooook teşekkürler… sevgiler …