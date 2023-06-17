Arnold Schwarzenegger: ABD başkanı seçilmenin formülünü biliyorum

Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger, aday olabilseydi ABD başkanlık seçimlerini kazanacağını "net" görebildiğini söyledi.

Avusturya doğumlu aksiyon yıldızı, "doğuştan ABD yurttaşı" olmadığı için başkan adaylığına uygun değil. Schwarzenegger, 1968'te ABD'ye göç etmiş ve 1983'te ABD yurttaşı olmuştu.



İki dönem Kaliforniya valiliği yapan Schwarzenegger, "Who's Talking to Chris Wallace?" programına verdiği yeni röportajda siyasi hedeflerinden bahsetti.



Independent'in aktardığı habere göre, People dergisiyle paylaşılan bir videoda, 75 yaşındaki aktöre şu soruldu:



"Anayasa, başkanın doğuştan ABD yurttaşı olması gerektiğini söylüyor. Eğer böyle yazmasaydı, başkan adayı olur muydunuz?"



Schwarzenegger şöyle yanıtladı:



"Evet, elbette. Demek istediğim, 2016'da yolun tamamen açık olduğunu düşünüyorum. Şimdi de yolun açık olduğunu düşünüyorum. Yani, şimdi bunu bir düşünün. Pekala, orada kimler var? Gerçekten herkesi bir araya getirebilecek bir kişi yok. Bugün burada insanların pekala, fazla yaşlı değil veya pek şu değil ya da pek bu değil dediği kim var? Yoksa artık mesele kime oy verdiğinizden ziyade kime karşı oy verdiğiniz mi?"