Arya Bektaş ve Mika Raun'u engellediğini açıklayan İbrahim Tilaver (Ebo) kimdir, kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tilaver, sosyal medyada "Ebo" lakabıyla tanınan bir içerik üreticisi ve girişimcidir. 1998 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Tilaver, lise eğitimini Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen, eğitimine devam etmeme kararı aldı.



Müzik sektöründe de aktif olan Tilaver, "Lais Records" adlı müzik yapım şirketini kurarak birçok sanatçıya destek verdi. Ayrıca, "Ebo Show" isimli programıyla da dikkat çekmektedir.