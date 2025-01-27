Aldatan sevgiliyi Apple Watch ele verdi: 20 farklı kadınla konuştuğu ortaya çıktı

"ONA GÜVENDİM, AMA YANILDIM"



Podolyan, uçuş görevlisi olarak çalıştığı dönemde sevgilisi Fred’e güvendiğini, ancak onun bu güveni nasıl suistimal ettiğini fark etmediğini belirtti. Bir gece iş seyahatindeyken, en yakın arkadaşından gelen bir telefon her şeyin seyrini değiştirdi. Arkadaşı, Fred'in bir kulüpte başka bir kadınla vakit geçirdiğini ve numaralarını birbirlerine verdiklerini söyledi.



Olayın ardından Fred, kendisini savunmaya çalışarak, "Sadece nazik olmak için numarasını aldım. Herkesin önünde onu reddedemezdim," şeklinde bir açıklama yaptı. Podolyan, bu açıklamayı kabul etse de içten içe şüpheleri büyümeye devam etti.



APPLE WATCH GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Bir gün Fred’in yatağının yanında duran Apple Watch'u fark eden Podolyan, cihazın mesajlarını kontrol etti. Apple Watch’un, iPhone ile senkronize olduğunu ve Fred’in iPhone’undan sildiği mesajların saat üzerinde hala durduğunu keşfetti.