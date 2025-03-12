Alice Harikalar Diyarında sendromu: Her yaştan insanda görülebiliyor

Bu sendroma sahip bireyler, objeleri gerçekte olduğundan daha küçük ya da büyük şekillerde görebilirler. Mikropsi ya da makropsi olarak da açıklanabilen bu tür görsel yanılsamaların en sık çocuklarda görüldüğü belirtilse de, ergenler ve yetişkinlerde de bu sendroma rastlanabilir.

Alice Harikalar Diyarında sendromuna neden olan etkenler tam olarak bilinmese de, bazı kaynaklarda bu rahatsızlığın migren, kafa travması veya Epstein-Barr virüs enfeksiyonu gibi faktörlerden kaynaklandığı öne sürülüyor. Ayrıca, beynin görsel algı ve dokuyu işleyen bölümlerinde anormal kan akışına zemin hazırlayan anormal miktarda elektriksel aktivitenin de bu rahatsızlığı tetikleyebildiği tahmin ediliyor.

Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı Lewis Carroll'ın da migren problemi yaşadığı ve eseri kaleme alırken bu sendromun etkisinde kaldığı biliniyor.

TEŞHİSİ ZOR OLABİLİYOR

2016’da Neurology Clinical Practice'de yayımlanan bir araştırma, dismetropsi teşhisinin zor olduğunu çünkü çoğu kişinin bu sorunu konuşmaktan çekindiğini ortaya koydu. Bireyler, nesnelerin boyutlarına dair oluşan yanılsamaların toplum tarafından 'akıl hastalığı' olarak yorumlanacabileceğine dair bir endişe taşıyor.



Alice Harikalar Diyarında Sendromu teşhisinde genellikle kan testleri, EEG (elektroensefalogram) ve beyin MRI gibi yöntemlere başvurulur. Kişinin, bu rahatsızlığı migren nedeniyle yaşadığı düşünülüyorsa, tedavi seçenekleri de ona göre şekillenir.