Ayrılığın üstesinden gelmeyi zorlaştıran 5 alışkanlık
Ayrılık süreci çoğu kişi için oldukça zor olabilir. Bazı alışkanlıklar ise bu süreci daha da zorlaştırır.
Ayrılık sonrası duygularla başa çıkmak ve bu acıyı hafifletmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Peki bu süreçte neleri yapmamalısınız? İşte ayrılığın üstesinden gelmeyi zorlaştıran 5 yaygın alışkanlık...
Kendini suçlamak
Yapmadıklarınızı düşünmek veya keşkelerle yaşamak, sizi pişmanlık döngüsüne sokar. Bu, ayrılığı kabullenmeyi zorlaştırır.
Duyguları bastırmak ve görmezden gelmek
Hiçbir şey yaşanmamış gibi hayata devam etmek veya bu süreci olduğundan daha basitmiş gibi göstermek kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de, uzun vadede duygusal iyileşmeyi engeller. Bastırılan duygular daha güçlü şekilde geri döner.
Partnerin neler yaptığını takip etmek
Eski sevgilinin ne yaptığını takip etmek, onun hayatından kopamamanıza neden olur. Sosyal medyada sürekli profiline bakmak, paylaşımlarını analiz etmek, sizi geçmişte tutar ve duygusal iyileşmeyi geciktirir.
Yalnız kalmayı tercih etmek
Arkadaşlardan veya aileden uzaklaşmak, iyileşme sürecini daha yalnız ve zor hale getirir. Duygusal destek almak, süreci sağlıklı şekilde atlatmanın anahtarı olabilir.
Yeni bir ilişki arayışına girmek
Henüz kapanmamış bir ilişki sonrası hızla başka birine yönelmek, geçici bir rahatlama sağlasa da duygusal boşluğu kalıcı şekilde doldurmaz. Bu da hem yeni ilişkiyi hem iyileşme sürecini zorlaştırır.
Ayrılık konuşmasını beklemek
Hayatınıza devam edebilmek ve yeni bir sayfa açabilmek için ayrılık konuşmasına ihtiyaç duymak, yapılan en büyük hatalardan biri. Aklınızdaki soru işaretlerine ve bu soruların cevaplarına odaklanmak yerine yaşadıklarınızı gözden geçirin ve gerçekten son kez ayrılık konuşması yapmanın gerekli olup olmadığına karar verin.
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