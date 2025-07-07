Ayrılığın üstesinden gelmeyi zorlaştıran 5 alışkanlık

Ayrılık sonrası duygularla başa çıkmak ve bu acıyı hafifletmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Peki bu süreçte neleri yapmamalısınız? İşte ayrılığın üstesinden gelmeyi zorlaştıran 5 yaygın alışkanlık...

Kendini suçlamak

Yapmadıklarınızı düşünmek veya keşkelerle yaşamak, sizi pişmanlık döngüsüne sokar. Bu, ayrılığı kabullenmeyi zorlaştırır.



Duyguları bastırmak ve görmezden gelmek

Hiçbir şey yaşanmamış gibi hayata devam etmek veya bu süreci olduğundan daha basitmiş gibi göstermek kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de, uzun vadede duygusal iyileşmeyi engeller. Bastırılan duygular daha güçlü şekilde geri döner.