Bir erkeğin özgüvenini zedeleyen 5 ifade

Senin problemin ne?

Eşinize veya sevgilinize sözlerle saldırmak yerine duygularınızı ifade edin. Suçu birine yüklemek yerine sorunun temeline inin.



Ne olmasını bekliyordun?

Eşiniz eve gelip sizinle bir problemini paylaştığında sizden destek bekliyor, onu anlamanızı ve probleminizi çözmek konusunda yardımcı olmanızı istiyor. Bu şekilde sormak yerine "Senin yerinde ben olsaydım ... yapardım" demeyi deneyin.



Bir tek bunu mı yaptın?

Eşiniz sizin düşüncelerinizi okuyamaz ve her beklentinizi karşılamayabilir. Hayal kırıklığına uğradığınızı belirtmek için suçlayıcı bir tavır yerine "Böyle yapsaydın daha mutlu olurdum. Bir dahakine ne istediğim konusunda daha açık olacağım" demeyi deneyin.

Bana dokunma!

Eşinize kırgın olduğunuz bir anda veya modunuzda olmadığınız bir günde size dokunmasını istemeyebilirsiniz. "Bana dokunma" demek yerine ona sarılın ve öpücük kondurun ve "Kendime gelmek için biraz zamana ihtiyacım" diyebilirsiniz.



Sana acıyorum!

Elbette bu cümleyi kime söylerseniz söyleyin o kişiden tepki göreceksiniz. Eşiniz size saldırgan bir tavırla hoş olmayana şeyler söylemiş olabilir ama hisleriniz konusunda açık olun. "Çok kırgınım ve sen benimle böyle konuştuğunda bu ilişkide yalnız hissediyorum. Bana kızgınsan açıkça duygularını paylaş ve çözmeye çalışalım" demeyi deneyebilirsiniz.

