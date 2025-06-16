Bir ilişkiyi bitirebilecek en güçlü 3 etken

Uzun süreli ve sağlıklı bir ilişkiniz olsa bile, bazen fark edilmeyen etkenler ayrılığa sebep olabilir. İlişkilerde bu tür dinamiklerin farkında olmak, sağlıklı bir ilişki sürdürmek için önemlidir. İşte ilişkinizi sonlandırabilecek etkenler...

1- SIRLAR VE İHANETLER

Bir ilişkide iki taraftan birinin dürüst davranmaması ya da partnerine ihanet etmesi ilişkinin temel taşlarından biri olan güvenin yıkılmasına sebep olabilir. İşte iyi bir ilişkide güvenin yok olması ayrılığa sebep olabilir.