Birlikte güçlü bir çift olduğunuzu gösteren işaretler

1. Eğerli güçlü bir çiftseniz, bu ilişkide en iyi versiyonunuzu bulduğunuza inanıyorsunuz. Daha önceki ilişkilerinizde olduğu gibi özgüvensiz ve kıskanç hissetmiyorsunuz. Partnerinizin desteğini hep hissediyor ve daha iyi bir insana dönüşüyorsunuz.



2. Keşfetmeye ve yaratmaya daha çok açıksınız. Sizi destekleyen bir eşiniz olduğu için risk almaya meyillisiniz.

3. Eşinizin sevmediğiniz özelliklerini devamlı düşünmek yerine, onu takdir ettiğiniz yönlerine odaklanıyorsunuz. Sorunları açıkça konuşmayı tercih ediyor, büyük resme odaklanıp küçük problemlerin aşılabilir olduğuna inanıyorsunuz.

4. Öncelik hep eşinizin. Birbirinize zaman ayırmakta ne kadar zorlansanız da eşinizi hiç ihmal etmiyorsunuz.

