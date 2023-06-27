Birlikte güçlü bir çift olduğunuzu gösteren işaretler

1. Eğerli güçlü bir çiftseniz, bu ilişkide en iyi versiyonunuzu bulduğunuza inanıyorsunuz. Daha önceki ilişkilerinizde olduğu gibi özgüvensiz ve kıskanç hissetmiyorsunuz. Partnerinizin desteğini hep hissediyor ve daha iyi bir insana dönüşüyorsunuz.
2. Keşfetmeye ve yaratmaya daha çok açıksınız. Sizi destekleyen bir eşiniz olduğu için risk almaya meyillisiniz.
3. Eşinizin sevmediğiniz özelliklerini devamlı düşünmek yerine, onu takdir ettiğiniz yönlerine odaklanıyorsunuz. Sorunları açıkça konuşmayı tercih ediyor, büyük resme odaklanıp küçük problemlerin aşılabilir olduğuna inanıyorsunuz.
4. Öncelik hep eşinizin. Birbirinize zaman ayırmakta ne kadar zorlansanız da eşinizi hiç ihmal etmiyorsunuz.
5. Ona sahip olduğunuz için her gün şanslı hissediyorsunuz. Araştırmalar, bunu ne kadar çok dile getirirseniz o kadar mutlu olacağınızı söylüyor.
6. Birbirinizin sağlığına özen gösteriyorsunuz. Daha sağlıklı bir hayat için adım atan çiftlerin, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri biliniyor.
7. Her ilişkide sorunlar olur ama siz sorunlarınızı konuşarak çözmeyi tercih ediyor, tartışmayı sürdürmenin ilişki için iyi olmayacağını biliyorsunuz.
8. Birbirinizin en iyi arkadaşısınız. Birlikte vakit geçirmekten ve sırlarınızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorsunuz.
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