Cazibeyi artıran 3 özellik tespit edildi

Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler Haberi Görüntüle

30 yılı aşkın bir süre önce yapılan uluslararası araştırma, cazibeyi en çok etkileyen üç temel özelliği ortaya koymuştu. Texas Üniversitesi de yıllar önce yapılan uluslararası araştırmayı yineledi ve ilk araştırma ile kıyasladı. 45 farklı ülkede 14 bin kişinin katıldığı ankete göre bu üç özellik yıllardır geçerliliğini koruyor...

ZEKA



Zeka, cazibeyi etkileyen faktörlerden biri. Evrimsel hipotezlerle tutarlılık gösteren sonuçlar, "hayatta kalma" güdüsü ile seçim yaparak üstün zekaya sahip bir kişinin, tehditlerle başa çıkma ve zorlukların üstesinden gelme olasılığını daha yüksek kılıyor. Bu da partnerde zekaya verilen önemi artırıyor.



NEZAKET



İçten gelen nazik tavırlar, flört ederken sizi karşınızdaki kişi için daha da cazibeli kılıyor. Üstelik başka bir çalışma da bu maddeyi destekliyor. Okul yıllığı fotoğraflarını, hem yıllıktaki kişileri tanımayanlar hem de tanıyanlar fiziksel çekicilik açısından derecelendirdi. Çalışma sonunda sevilen ve saygılı olarak değerlendirilen kişiler ayrıca fiziksel anlamda çekici olarak da tanımlandılar.



SAĞLIK



Araştırma sonucuna göre diğer iki maddeyi takip eden diğer faktör ise sağlıklı olmak. Dışardan bakıldığında da sağlıklı biri imajını ortaya koyan kişiler çok daha çekici görünüyor. Araştırmacılar, bu bulguyu da evrimsel özelliklere bağlayarak gelecek nesillere sağlıklı genler aktarma arzusunun altını çiziyor.